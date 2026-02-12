O técnico Daniel Paulista reclamou de um possível pênalti não marcado para o Goiás no empate por 1 a 1 com o Crac, nesta quarta-feira (11), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. Lucas Rodrigues, para o time esmeraldino, e Thiaguinho, para o Leão do Sul, fizeram os gols da partida disputada no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão.\nO lance que gerou a reclamação do Goiás ocorreu aos 24 minutos. Em jogada pelo lado direito do ataque, o zagueiro Miguel Alcântara tentou desarmar o atacante Jean Carlos com um carrinho lateral. O defensor não acertou a bola e tocou de maneira leve no jogador esmeraldino, que caiu dentro da área. O árbitro Gabriel Queiroz não marcou pênalti, e o VAR João Paulo Cunha analisou o lance, mas não orientou a revisão.\n“Sobre o lance do pênalti, o que me causa estranheza é que o Goiás teve lances decisivos, foi assim no clássico (contra o Vila Nova). Hoje (quarta), acho que é muito visível. Para quem tem o recurso da televisão, viu que o atleta (Jean Carlos) foi tocado. O árbitro tem o recurso do VAR e não vai ver. Fica esperando. O VAR apita o jogo. São coisas que a gente não entende. Assumo a minha responsabilidade, mas um erro claro com a ferramenta do VAR à disposição não pode ser passado de maneira simples”, desabafou o técnico Daniel Paulista.