O técnico Daniel Paulista valorizou a “competência” do Goiás para se classificar diante do Gama e avançar à 3ª fase da Copa do Brasil. O clube goiano eliminou a equipe alviverde após vitória de 5 a 4 nos pênaltis, nesta quarta-feira (25), no Bezerrão. Os times empataram por 2 a 2 no tempo regulamentar.\n“A equipe não desistiu mesmo tomando gol casual no segundo tempo. Estávamos mais próximos do gol da classificação e sofremos aquele gol. A equipe não desistiu. Mesmo com a virada buscou o empate e quase virou. Nas penalidades valeu a competência e nosso goleiro (Tadeu) extremamente competente”, comentou o treinador esmeraldino.\nDaniel Paulista explicou que a opção de escalar o meio-campo esmeraldino com quatro jogadores (Lucas Lima foi a novidade) foi pensada em igualar a disputa com o Gama, que também jogou no sistema 4-4-2, no setor.