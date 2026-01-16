Goiás e Crac fizeram jogo típico de início de temporada nesta quinta-feira (15) e apenas empataram sem gols no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano. Na avaliação do técnico Daniel Paulista, o resultado foi justo.\n“O empate fez justiça ao que foi o jogo. Seria um jogo complicado, jogar contra o Crac aqui (Catalão) é sempre muito difícil. Equipe que sabe jogar no seu campo, que tem gramado mais alto e dificulta. Isso não é desculpa, o Goiás poderia ter tido melhor atuação, mas não conseguimos. É início de temporada, segundo jogo, pouco tempo de preparação e isso se fez presente (em campo)”, analisou o técnico Daniel Paulista.\nNão faltaram vontade e correria, mas as equipes tiveram dificuldades para criar jogadas ofensivas, e isso ocorreu além das atuações defensivas.