O meia-atacante uruguaio David Terans não deve continuar no Atlético-GO. O jogador de 32 anos retornou ao Fluminense, clube detentor dos direitos federativos do jogador, após passagem de um mês pelo Dragão, pelo qual não conseguiu estrear.\nTerans chegou ao Atlético-GO com histórico de uma cirurgia no tendão de Aquiles, ocorrida em setembro de 2025. Nos primeiros dias, treinou com bola, mas não foi inscrito para a disputa da Série B pelo Atlético-GO.\n"Ele terá de fazer uma pequena cirurgia. Se ele se recuperar a tempo, vamos contar com ele, pois tenho uma boa relação com o Fluminense. Mas o departamento médico do Fluminense resolveu fazer a cirurgia", explicou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. "Vamos ver a avaliação do departamento médico do Fluminense", acrescentou.\nO prazo para a inscrição de jogadores, nas séries A e B do Brasileiro, termina no dia 11 de setembro. Assim, o Dragão ficará à espera de uma posição do Tricolor das Laranjeiras sobre a recuperação clínica do atleta. Depois, começa o trabalho de recuperação física, para que Terans possa atuar.