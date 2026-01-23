Herói do Guanabara City na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o goleiro Samuel, de 20 anos, ganhou projeção nacional após atuações decisivas no maior torneio de base do País. Com defesas determinantes no tempo regulamentar e quatro pênaltis defendidos em duas disputas, contra Botafogo-SP e Atlético-PI, o camisa 1 foi protagonista da campanha histórica do clube goiano, que liderou o Grupo 12, venceu o Vasco e alcançou as quartas de final logo em sua estreia na competição, sendo eliminado apenas pelo Cruzeiro.\n“Trabalhei muito para esta Copinha. Desde o meio do ano passado, nos preparamos bastante. Sempre acreditamos que dava para chegar longe porque o nosso trabalho era muito forte”, disse Samuel ao POPULAR dois dias depois de voltar para Goiânia, ainda desfrutando das emoções vividas durante a campanha na Copinha.