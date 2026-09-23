Natural de Inhumas, a meio-campista Clarinha foi convocada pela 1ª vez para a seleção brasileira feminina principal. Apesar de ter nascido em Goiás, a jogadora de 20 anos construiu toda a carreira na Europa, mais especificamente em Portugal.\nO contato de Ana Clara, mais conhecida como Clarinha, com o Brasil é um pouco tênue. Isso porque a atleta se mudou para Portugal aos 4 anos de idade e até fala com o sotaque do país europeu. Ela começou a carreira esportiva logo aos 13 anos, quando defendeu o time português Valadares Gaia.\nNa temporada de 2019/20, Clarinha transferiu-se para as categorias de base do Benfica. Desde então, atua pela equipe de Lisboa. Estreou pelo time profissional em 2022/23, quando fez um gol logo na estreia, ao sair do banco de reservas e marcar na goleada de 17 a 0 sobre o Moreirense.