A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve nove de seus dez jogos neste fim de semana, foi a primeira com o novo pacote de regras aplicadas pela CBF no torneio. O principal objetivo das novas medidas é combater a cera nas partidas. A reportagem separou quais partidas contaram com as novas regras sendo utilizadas.\nNOVIDADES EM CAMPO\nRegra 'anti-bolinho' em Fluminense x Palmeiras. Aos 12 minutos do segundo tempo, o árbitro Anderson Daronco não assinalou um suposto pênalti de Giay. Em seguida, jogadores de ambos os times se aproximaram do juiz, que fez um sinal de X com os braços acima da cabeça. A partir daí, apenas os capitães podem se aproximar. Os demais precisam ficar a cerca de quatro metros de distância, podendo ser advertidos se desrespeitarem o limite.\nVeja os resultados do futebol goiano no fim de semana