Uma das primeiras contratações do Vila Nova para 2026, Rafa Silva iniciou a temporada como reserva imediato de Dellatorre. Ele teve um começo discreto com a camisa colorada, até por causa da boa fase do companheiro, mas se firmou nos últimos jogos e vem sendo decisivo.\nNeste momento, com 18 partidas disputadas, Rafa Silva é o 3º jogador com mais gols pelo Vila Nova na temporada, com cinco bolas na rede (ainda tem uma assistência pela equipe). Ele só fica atrás do volante João Vieira, que tem seis, e do atacante Dellatorre, com nove.\nComo Dellatorre está liberado para atuar depois de uma ausência de quase um mês, o cenário deve gerar uma “dor de cabeça boa” para o técnico Guto Ferreira. Isso porque Rafa Silva é reserva imediato de Dellatorre, e vem em boa fase.\nExiste a possibilidade, inclusive, dos dois atuarem juntos no setor ofensivo colorado. Nesta temporada, isso ocorreu duas vezes no time titular, ainda sob o comando de Umberto Louzer: na goleada por 4 a 1 sobre a Jataiense, pelo Goianão, e no empate sem gols com o Confiança, pela Copa do Brasil, que resultou na eliminação do Tigre nos pênaltis.