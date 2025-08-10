O Anápolis ganhou de virada do Brusque, por 2 a 1, na tarde deste domingo (10), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, em partida equilibrada e disputada contra um dos clubes que estão na faixa de classificação à próxima fase da Série C. O resultado é importante na concorrência que trava contra alguns adversários para evitar o rebaixamento à Série D.\nO Tricolor da Boa Vista chega aos 19 pontos e deixa a zona de rebaixamento (Z4), faltando mais três jogos difíceis nas últimas rodadas: Náutico e Londrina-PR (ambos fora) e Botafogo-PB (na rodada final, no dia 30 de agosto, no Estádio Jonas Duarte).\nJogando em casa, o Anápolis precisava se reabilitar da derrota (2 a 0) sofrida para o Confiança, na rodada anterior. Porém, o Brusque abriu o placar na saída de bola do Anápolis. Olávio dominou a bola e fez Brusque 1 a 0, aos 10 minutos.