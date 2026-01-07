Bruno Sávio está de volta ao Brasil e revelou que sua meta em 2026 será “marcar nome na história” do Goiás. O atacante de 31 anos atuou nos últimos cinco anos fora do País e retornou ao futebol brasileiro após acerto com o Goiás, o contrato é em definitivo até o fim de 2026.\nFora do País, Bruno Sávio se destacou no Bolívar. Ele disputou 95 jogos pelo clube boliviano, marcou 36 gols e distribuiu 27 assistências. Ele ainda defendeu o Al-Ahly, do Egito, e o Millonarios, da Colômbia, mas não conseguiu repetir o bom desempenho da equipe da Bolívia.\nA última vez que o atleta jogou no Brasil foi nas temporadas de 2021 e 2020, quando defendeu o Guarani e foi destaque da equipe paulista. Por lá, ele disputou 78 jogos, com 15 gols e 11 assistências.\n“(A volta do Brasil) Significa muito. Eu falei esses dias que dentro do futebol brasileiro em si eu tive bons campeonatos. Consegui o acesso com o América-MG (em 2015), fiz boas temporadas com o Guarani, mas não tive uma temporada de tanto destaque que pude ser campeão de um campeonato tipo Série B ou Série A. Quero conquistar títulos para marcar meu nome na história do Goiás. Eu vou trabalhar duro para conquistar grandes coisas nesta temporada”, avisou o atacante Bruno Sávio.