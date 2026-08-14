O Goiás terá dois importantes reforços para o confronto contra o líder Criciúma, no próximo sábado (15), pela 22ª rodada da Série B. O meia-atacante Wellington Rato e o goleiro Tadeu, que estavam afastados dos gramados por lesão, estão relacionados e viajam com a delegação esmeraldina para Santa Catarina. A tendência é que ambos iniciem no banco de reservas e tenham seus retornos ao time de forma gradual.\nApós nove meses afastado, Wellington Rato, de 34 anos, está recuperado da lesão sofrida no joelho direito. No dia 1º de novembro do ano passado, durante um confronto contra o Athletico-PR, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e precisou passar por cirurgia. Desde então, foram nove meses de recuperação, entre sessões de fisioterapia, trabalhos físicos e, mais recentemente, o retorno gradual às atividades com bola.