A atuação do Corinthians na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira (1º), abalou o respaldo conquistado pelo técnico Dorival Júnior durante o período de Data Fifa.\nA diretoria corintiana se incomodou com decisões do treinador e deve reavaliar o trabalho nos próximos dias. A principal crítica interna foi a escalação do volante Charles entre os titulares.\nAlém disso, a involução da equipe, mesmo após dez dias sem jogos, irritou a cúpula do clube.\nPRESSÃO CRESCE\nA tendência inicial é de manutenção de Dorival Júnior ao menos até domingo, quando o Corinthians enfrenta o Internacional. A partida será válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.\nEm caso de nova derrota, a situação do treinador tende a se tornar insustentável, mesmo com o mês de abril apenas no início. Até o jogo no Maracanã, a avaliação interna era de que a temporada passaria diretamente pelos dois meses seguintes, com a disputa da fase de grupos da Libertadores e da quinta fase da Copa do Brasil.