Autor do gol do título do Corinthians na decisão da Copa do Brasil contra o Vasco, no Maracanã, o atacante holandês Memphis Depay desempenhou um papel importante e assumiu o protagonismo na reta final da campanha vitoriosa, indo às redes em jogos decisivos de mata-mata contra o Palmeiras e o Cruzeiro.
Pela segunda taça com o clube na temporada, após o título do Campeonato Paulista, em março, Memphis garantiu mais uma premiação milionária estabelecida em seu contrato, mas também aproveitou a conquista do tetra da Copa do Brasil para disparar contra membros da diretoria alvinegra e pedir mudanças na próxima temporada.
Segundo o atacante, sua permanência no time vai depender de conversas duras a serem realizadas junto ao comando alvinegro e de eventuais correções de rota a serem tomadas para manter a equipe na briga por títulos.