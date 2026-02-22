O jogo entre Red Bul Bragantino e São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Paulista neste sábado (21), em Bragança Paulista, foi marcado por declarações misóginas do zagueiro Gustavo Marques dirigidas à árbitra Daiane Muniz após a partida.\nAutor do gol da equipe do interior paulista na derrota do time da casa por 2 a 1, Marques disparou críticas ao trabalho da árbitra, atribuindo supostas falhas durante a partida ao fato dela ser mulher. Após a repercussão negativa das falas, o atleta se desculpou.\n"Primeiramente, quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta", afirmou Marques em entrevista à TNT Sports após a partida ainda no gramado.\n"A gente trabalha todo dia, deixa a família em casa, para ela vir e acabar com nosso sonho. Era um sonho da gente chegar na semifinal", acrescentou o zagueiro.