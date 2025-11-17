O Atlético-GO repetiu o que fez no ano passado e anunciou seu técnico para a próxima enquanto cumpre tabela no Campeonato Brasileiro. Após o empate sem gols com o Operário-PR no último sábado (15), o Dragão confirmou oficialmente a permanência do técnico Rafael Lacerda para 2026.\nAs contas do Goiás para o acesso; veja a rodada decisiva e como o time pode subir\nVila Nova abre semana com missão de enxugar elenco para 2026\nAinda que treinador e clube indicassem antes o acordo para a próxima temporada e garantissem já pensar em 2026, a oficialização pode fazer com que o clube antecipe definições, sobretudo em relação ao elenco e a nova reformulação que ele vai sofrer para as competições do ano que vem.\nDepois disso, outra definição que pode permitir ao Atlético-GO antecipar seu planejamento é a que envolve o Campeonato Goiano do próximo ano. O novo formato da competição estadual será decidido na próxima terça-feira (18). Os Estaduais, segundo foi determinado pela CBF, terão 11 datas e começam dia 11 de janeiro.