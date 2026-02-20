O artilheiro do Goianão, Dellatorre, disse que críticas feitas ao Vila Nova são naturais. O centroavante comentou o assunto após a atuação da equipe colorada no jogo da volta das quartas de final contra o Anápolis.\nO time colorado não fez um grande jogo, o goleiro Airton falhou no lance do segundo gol do Anápolis e as equipes empataram por 2 a 2. Apesar da classificação à semifinal, o Tigre perdeu a 1ª colocação geral para o rival Goiás.\n“A cobrança tem que ser em todos. Nossa equipe jogou abaixo do que queríamos. Não foi o que a gente gostaria, o empate. Queríamos vencer e confirmar a 1ª colocação. É natural que aconteçam as críticas, mas estamos bem blindados. O grupo está unido e sabemos do nosso potencial. Não tem dúvida e nenhuma dor de cabeça dentro do grupo”, ponderou o centroavante, que tem sete gols no Goianão e lidera a artilharia.