Dellatorre pode voltar a ser desfalque por suspensão no Vila Nova. Nesta quarta-feira (29), o atacante foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e foi punido por três partidas, por conduta antidesportiva no jogo contra o Confiança, pela Copa do Brasil. O auxiliar técnico Ariel Mamede foi suspenso por 15 dias.\nA punição é válida para qualquer competição organizada pela CBF. Como o Vila Nova já foi eliminado da Copa do Brasil, Dellatorre precisaria cumprir a suspensão na Copa Centro-Oeste ou na Série B.\nPorém, os efeitos condenatórios só começam a partir desta quinta (30). Portanto, o jogo contra o Araguaína na noite desta quarta (29), às 19 horas, pela Copa Centro-Oeste, não entraria na “contagem”.\nPor isso, Dellatorre desfalcaria o Vila Nova nos duelos contra Athletic-MG, Goiás e Avaí, todos pela Série B.