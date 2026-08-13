O atacante Dellatorre pode ser novidade no time titular do Vila Nova para o clássico contra o Atlético-GO. O jogador treinou na equipe inicial em algumas atividades desta semana e deve enfrentar o seu ex-clube, após ficar de fora do confronto do 1º turno por causa de uma suspensão.\nArtilheiro do Vila Nova na temporada, com dez gols, Dellatorre perdeu espaço no elenco e não balança as redes há nove rodadas. Ele foi titular em alguns dos jogos recentes do Tigre na Série B, mas voltou para o banco de reservas na última partida, quando a equipe colorada perdeu por 1 a 0 para o Sport, no OBA.\nPara o jogo contra o Atlético-GO, marcado para o próximo sábado (15), às 16 horas, no OBA, Dellatorre pode ganhar uma nova chance. Com isso, André Luís deve deixar o time titular, para que o trio de ataque seja composto por Janderson, Dellatorre e Everton Galdino.