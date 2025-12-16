O atacante francês Ousmane Dembélé, de 28 anos, do PSG (Paris Saint-Germain), confirmou os prognósticos e foi eleito nesta terça-feira (16) o melhor jogador de futebol da temporada 2024/25 pela premiação The Best, da Fifa (Federação Internacional de Futebol).\nLiderando a formação parisiense nas conquistas da Champions League, do Campeonato Francês e da Copa da França, Dembélé também já havia faturado, em setembro, a premiação Bola de Ouro, entregue desde 1956 pela revista France Football.\nO atacante francês voltou a fazer a dobradinha, levando as duas principais premiações do futebol internacional em uma mesma temporada.\nEm 2024, a Bola de Ouro foi entregue ao meia espanhol Rodri, do Manchester City, enquanto o The Best foi para Vinicius Junior, do Real Madrid. Em 2023, Lionel Messi havia ficado com as duas premiações.