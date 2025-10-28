Na mesma semana em que o Goiás decidiu que Martín Benítez estava fora dos planos para 2026, o clube rescindiu não apenas o contrato com o meia argentino, mas também o vínculo com o volante Rodrigo Andrade, que ficaria até o final do ano. Todas as partes já se acertaram quanto às saídas.\nLeia também\n+ Analistas apontam como Goiás deve se comportar na reta final para buscar acesso\nAo contrário de Benítez, que fez somente nove jogos com a camisa esmeraldina e não participou diretamente de nenhum gol, Rodrigo Andrade entrou em campo 24 vezes na temporada e anotou dois gols, além de ter distribuído duas assistências.\nO volante vinha sendo titular nos últimos jogos, inclusive na estreia do técnico Fábio Carille, na derrota por 3 a 1 para a Chapecoense. Naquela ocasião, Rodrigo Andrade foi substituído no intervalo. Na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, o jogador de 28 anos sequer foi relacionado para a partida.