O goleiro Tadeu fez forte desabafo após a derrota do Goiás, de virada, para o Remo por 3 a 1, resultado que evitou o acesso esmeraldino à Série A. O jogador disse ser o “maior apedrejado” no clube goiano, falou que deixa o estádio Mangueirão com "sentimento de vergonha" e cobrou a diretoria esmeraldina em relação ao planejamento para a temporada de 2026.\nTadeu cobrou que outras pessoas no Goiás assumam a responsabilidade após derrotas e insucessos da equipe. Por este motivo, o goleiro falou ser o “maior apedrejado”, já que ele é um dos poucos atletas que dão entrevistas após os jogos.\n“É complicado falar de algumas situações aqui, mas também faltaram reposições de atletas. Não estou culpando ninguém. Sou o primeiro culpado, o maior apedrejado, mas acho que todo mundo precisa assumir a responsabilidade. É muito fácil quando o Goiás sofre um insucesso atacar somente a mim, que estou há mais tempo no clube. Acredito que todo mundo precisa assumir suas responsabilidades, assim como eu não fujo das minhas”, desabafou Tadeu, em seu início de entrevista ainda nas dependências do Mangueirão.