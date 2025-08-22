A 2ª edição do Desafios de Areia está chegando - ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto, das 8 horas às 22 horas, na Arena Tucan, localizado no Jardim América, em Goiânia. O torneio distribuirá R$12 mil em premiação, ao todo, para as duplas campeãs e vice-campeãs das categorias Pro/A, B, C e D, nos naipes feminino e masculino.\nAs inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 27 de agosto, com valor de R$200,00 por atleta, permitindo participação em até duas categorias.\nExpectativas\nOs atletas já estão em preparação para o torneio e com grande expectativa pela 2ª edição do Desafios de Areia. Gabriella Moura, de 23 anos, pratica beach tennis há dois anos e disputará pela primeira vez o torneio.\n“Participar desta edição do Desafios da Areia será muito especial porque é a minha primeira vez no circuito. Estou subindo de categoria aos poucos, com paciência, e isso me mostra o quanto é importante nunca desistir de ser melhor do que a gente mesmo”, disse Gabriella.