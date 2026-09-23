O meia-atacante Marrony voltou aos treinos com bola do Atlético-GO na tarde desta quarta-feira (23), no CT do Dragão. O jogador foi desfalque do time atleticano nas três últimas rodadas: vitórias sobre Ceará (2 a 1) e Criciúma (4 a 0) e derrota (1 a 0) para o São Bernardo-SP. O jogador tem reclamado de dores no púbis.\nNo aquecimento para o jogo contra o Ceará, no Estádio Antônio Accioly, as dores voltaram e, no vestiário, o camisa 10 foi cortado. Desde então, não pôde ser relacionado pela comissão técnica - a última atuação dele foi no empate (2 a 2) com o Juventude, no dia 5 de setembro.\nOutro jogador que voltou aos treinos, nesta semana, é o atacante Bruno José, que estava com incômodo muscular. Assim, as brincadeiras foram inevitáveis nesta quarta-feira (23), no CT do Dragão - a volta da dupla Bruno e Marrony, em alusão à dupla sertaneja Bruno & Marrone.