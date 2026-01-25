O zagueiro Luiz Felipe foi destaque na vitória do Goiás contra a Anapolina e disse, após o triunfo de 2 a 0, neste sábado (24), que a equipe esmeraldina pretende buscar a liderança geral do Campeonato Goiano. O time do defensor é o 3º colocado com 11 pontos, um atrás do líder Vila Nova e da Abecat, vice-líder.\n“Nós nos preocupamos com desempenho e não estamos desesperados. São três vitórias e dois empates, mas enfrentamos uma equipe (Anapolina) muito boa hoje (sábado, 24). Estamos no caminho. O campeonato não é fácil e vamos trabalhar para buscar a primeira colocação”, falou Luiz Felipe.\nO zagueiro foi o nome da vitória do Goiás contra a Rubra. Ele marcou o primeiro gol da equipe esmeraldina e depois deu o passe, por meio de um cabeceio, para Anselmo Ramon ampliar a vantagem esmeraldina. Os dois lances ocorreram após cobranças de escanteios.