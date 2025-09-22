Herói da vitória do Goiás sobre o Paysandu, no último sábado (20), o meia Jean Carlos, de 20 anos, só foi relacionado para o jogo válido pela 27ª rodada por causa do número de desfalques na equipe esmeraldina e ficou sabendo que estaria entre as opções para o duelo às vésperas da partida. O jovem de 20 anos, que está no clube esmeraldino desde novembro do ano passado, marcou o primeiro gol como profissional.\nO gol de Jean Carlos foi importante de diferentes maneiras. No aspecto pessoal, foi a realização de um sonho do meia, que é natural de São Félix do Araguaia/MT e saiu da sua cidade natal, há pouco mais de cinco anos, para tentar a vida no futebol em Goiânia.\nEle, inclusive, pagou uma promessa e atravessou o gramado da Serrinha de joelhos após o fim da partida, por ter marcado o primeiro gol como profissional.