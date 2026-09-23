O atacante Jean Carlos é um dos exemplos de evolução no Goiás nos últimos jogos da Série B. O jogador de 21 anos voltou a ganhar espaço com o técnico Mozart e, com algumas mudanças táticas, passou a contribuir diretamente em gols, seja marcando ou dando assistência, que ajudaram a equipe esmeraldina a voltar a vencer e manter o sonho do acesso.\nNos últimos seis jogos, Jean Carlos marcou três gols e distribuiu uma assistência. Ele garantiu o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, marcou o primeiro gol na virada por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP e deu passe para o gol marcado por Kadu Sousa na partida, além de ter feito o gol da vitória, de virada, por 2 a 1 diante do Avaí na última rodada.\nO bom momento de Jean Carlos ganha um ingrediente especial neste sábado (26), quando o Goiás enfrenta o Atlético-GO, às 18h30, na Serrinha, pela 30ª rodada da Série B. O atacante passou pelas categorias de base do rival e marcou contra o Dragão nesta temporada para garantir a “lei do ex”.