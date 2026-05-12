O goleiro Paulo Vitor, de 37 anos, é um dos atletas mais experientes do Atlético-GO na temporada. Barrado no clássico em que o Dragão perdeu do Vila Nova (2 a 1), o jogador trabalhou bastante, recuperou as condições física e técnica e vem salvando o time nos últimos jogos. Na próxima quinta-feira (14), o Atlético-GO decidirá a vaga da Copa do Brasil contra o Athletico-PR no Estádio Antônio Accioly. Para o goleiro, o bom momento é fruto do trabalho individual e do elenco atleticano.\nO jogador chegará à partida decisiva sem sofrer gols na Copa do Brasil, em quatro jogos disputados.\nAtlético-GO chega à decisão de vaga da Copa do Brasil sem sofrer gol\n“Esta marca é muito importante para nós. Trabalhamos bastante para chegar no dia do jogo e fazer o melhor. Somos cobrados pelo professor Bruno (Uchôa, treinador de goleiros) e meus companheiros, no dia a dia. Esta marca é muito importante porque só estou atingindo esta marca porque eles me ajudam bastante durante a semana”, destacou o goleiro. Nesta quinta-feira (14), Paulo Vitor também completará 50 atuações pelo Dragão – foram 25 partidas no ano passado e 24 jogos na atual temporada. A boa fase é confirmada por outros números, como o fato de a equipe atleticana está invicta há cinco rodadas na Série B do Brasileiro – são três vitórias e dois empates. Por causa disso, Paulo Vitor espera apoio da torcida do Dragão, pois a definição do classificado às oitavas de final da Copa do Brasil será em Goiânia, depois do empate de 0 a 0 em Curitiba.