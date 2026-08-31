O circuito de corrida de ruas de Goiânia ganhou uma nova competição. A 1ª edição da Deu Match Run, evento organizado pela TV Anhanguera, foi realizada no último (29) e reuniu apaixonados pelo esporte. A prova contou com percursos de 3km, 5km e 10km e ocorreu na região da Vila Vitória, próximo ao Oscar Niemeyer, com largada e chegada no stand de vendas da FGR Incorporações.\nClique aqui para conferir todos os resultados da Deu Match Run\nA Deu Match Run foi criada com intuito de gerar e ampliar conexões entre todas as pessoas apaixonadas pelo esporte, sejam elas iniciantes ou profissionais. Atletas sozinhos, em duplas, grupos de amigos, familiares entre outros participaram da edição de estreia da nova corrida de rua do circuito goiano.\n“A corrida me trouxe conexão de gratidão, de conhecer novas pessoas. Foi meu retorno, eu passei por uma cirurgia (de hérnia umbilical) e também tive dengue. Foi bom retornar, o evento foi maravilhoso”, comentou o competidor Wlademir Assis Junior, de 34 anos, que venceu o percurso de 3km e foi o primeiro atleta a cruzar a linha de chegada com tempo de 13 minutos e 35 segundos.