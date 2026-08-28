Começou nesta sexta-feira (28) a entrega dos kits dos atletas que vão participar da corrida Deu Match Run. A prova será realizada neste sábado (29), na Vila Jardim Vitória, em Goiânia.\nA entrega dos kits será na loja da Flávio’s do Goiânia Shopping. Nesta sexta-feira, a entrega ocorre até às 21 horas. No sábado, os atletas poderão retirar os kits entre 10 horas às 14 horas. A prova largada do evento será às 18 horas. Não haverá entrega de kits fora dos locais e horários informados.\nA Deu Match Run é uma realização da TV Anhanguera, com patrocínio da FGR Incorporações e apoio de Flávio’s Calçados, Coca-Cola, Del Valle, Imperador Alimentos e Tiger Veículos. O evento também conta com ativações de Casa Thomas Jefferson, Abelha Rainha, Colombina e Statera Cursos e Vestibulares.\nServiço:\n1ª edição corrida Deu Match Run