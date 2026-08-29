Pessoas apaixonadas por corridas de rua participaram neste sábado (29) da 1ª edição da Deu Match Run, evento organizado pela TV Anhanguera. A prova contou com percursos de 3km, 5km e 10km e ocorreu na região da Vila Vitória, em Goiânia, com largada e chegada no stand de vendas da FGR Incorporações.\nClique aqui para conferir todos os resultados da Deu Match Run\nA Deu Match Run foi criada com intuito de gerar e ampliar conexões entre todas as pessoas apaixonadas pelo esporte, sejam elas iniciantes ou profissionais. Atletas sozinhos, em duplas, grupos de amigos entre outros participaram da edição de estreia da nova corrida de rua do circuito goiano.\nDepois das provas, os atletas, familiares e acompanhantes acompanharam o show do cantor Diego Folk, além de terem aproveitado a praça de alimentação, ativações e ações promocionais dos patrocinadores.