Neste sábado (29), com largada a partir das 18 horas no stand de vendas da FGR Incorporações, na Vila Vitória, em Goiânia, será realizada a 1ª edição da Deu Match Run, corrida de rua que tem organização da TV Anhanguera. A prova terá percursos de 3, 5 e 10 km, em um evento que possui como intuito gerar e ampliar conexões entre todas as pessoas apaixonadas pelo esporte, sejam elas iniciantes ou profissionais\nAlém das corridas em si, a Deu Match Run contará com uma programação específica na arena do evento, preparada para receber atletas, familiares e acompanhantes. O espaço contará com praça de alimentação, ativações e ações promocionais dos patrocinadores, além de show do Diego Folk, em noite de música e diversão.\nA entrega dos kits dos atletas começou na última sexta-feira (28), na Flávio’s do Goiânia Shopping, e continuará neste sábado (29), das 10 às 14 horas.