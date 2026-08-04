Em 5 de agosto de 2016, o Rio de Janeiro realizava a cerimônia de abertura de seus Jogos após um desejo iniciado 20 anos antes. Três décadas depois da origem do "sonho olímpico carioca", houve avanços na infraestrutura da cidade, mas muitas promessas feitas nesse período permanecem no papel.\nO plano de sediar as Olimpíadas foi oficializado pela primeira vez em 1996, na tentativa de buscar a edição de 2004. Com ele, uma série de promessas ajudou a construir uma mobilização popular em favor dos Jogos, que permaneceu até sua conquista, em 2009.\nApós as duas tentativas frustradas de sediar os Jogos de 2004 e 2012, o Rio de Janeiro venceu a disputa no COI (Comitê Olímpico Internacional) pelas Olimpíadas de 2016 com um projeto mais enxuto e, mesmo assim, ainda não plenamente cumprido.\nFicou pelo caminho a despoluição da baía de Guanabara, prometida para 2016, que só agora dá seus primeiros sinais de execução efetiva.