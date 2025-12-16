O Goiás começou a pré-temporada na última segunda-feira (15) com dez jogadores. Além dos oito nomes divulgados, o zagueiro Anthony e o atacante Victor Hugo também iniciaram os treinamentos nesta semana.\nAs atividades estão sendo comandadas pelo auxiliar Daniel Cerqueira e o preparador físico Rodolfo Mancha. Eles integram a comissão do técnico Daniel Paulista, que vai se juntar à dupla nesta quarta-feira (17).\nNeste momento, dez atletas treinam na pré-temporada do Goiás: os zagueiros Anthony, Pablo e Murilo Camara, o lateral Danilo, o volante Baldória, o meia Alan Stence e Lucas Rodrigues e os atacantes Kadu, Victor Hugo e Jean Carlos.\nO restante do elenco do Goiás, já com o lateral direito Rodrigo Soares (único reforço anunciado até aqui), vai se apresentar apenas depois do Natal.\nO Goiás estreia no Campeonato Goiano no dia 11 de janeiro, a partir das 16 horas, no duelo contra o Goiatuba, na Serrinha. A partida será disputada com portões fechados, já que o clube esmeraldino cumprirá suspensão aplicada pelo TJD-GO.