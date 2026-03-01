O lateral Diego Caito criticou a arbitragem de Osimar Moreira, que apitou a classificação do Goiás contra a Anapolina à final do Campeonato Goiano. O lateral esteve envolvido no lance polêmico da semifinal que foi disputada no sábado (28), na Serrinha.\nAos 39 minutos, Diego Caito disputou jogada com o lateral Wadson dentro da área. O jogador da Rubra levou a pior no lance e ficou caído dentro da área. Após alguns minutos, o VAR Victor Lucas orientou a revisão da jogada.\nOsimar Moreira foi até a cabine, aos 42 minutos, analisou a jogada por alguns minutos e marcou pênalti para a Anapolina. Aos 46 minutos, Iury Tanque converteu e deixou tudo igual (1 a 1) na semifinal. Com o fim do jogo, a partida foi para as penalidades e o Goiás venceu por 4 a 3.\n“Não gosto de entrar em polêmica com árbitro, mas ele (Osimar Moreira) quase quebrou o espetáculo. Ele foi até a imagem, brigou com a imagem por cinco minutos, viu que eu peguei na bola. Eu não ‘relo’ no jogador. Eu dei um toque na bola, não encostei nele. Ele brigou com a imagem”, criticou Diego Caito.