O lateral direito Diego Caito foi procurado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ainda não há proposta formal, mas o jogador de 21 anos está na mira da equipe europeia, que pretende fazer uma mudança na lateral direita.\nA procura do Shakhtar Donetsk por Diego Caito foi publicada primeiro pelo Ge.globo. Inicialmente, o Goiás e o empresário do jogador negaram qualquer contato do clube ucraniano pelo jogador, mas o POPULAR apurou que o lateral foi procurado pelo time da Ucrânia.\nDiego Caito gostou dos contatos feitos pelo ex-meia Marlos, que foi jogador do Shakhtar Donetsk e é representante do clube ucraniano em negociações no Brasil. O jogador esmeraldino conversou com a diretoria e demonstrou interesse em aceitar caso seja feita uma proposta, que a princípio seria por empréstimo.\nOs planos do Shakhtar Donetsk são de vender o lateral Vinicius Tobias, que é alvo do Atlético-MG, e buscar um reforço na posição. Caso uma proposta não seja feita até o dia 11 de março, quando será encerrado o atual período de transferências na Ucrânia, o clube europeu deve fazer uma investida por Diego Caito no meio do ano.