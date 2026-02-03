Ao longo da história, o Goiás quase sempre teve um jogador de destaque na lateral direita. Nomes como Paulo Baier, Vitor, Triel e Zé Teodoro, por exemplo, marcaram períodos do clube esmeraldino. No atual momento, Diego Caito, de 21 anos, desponta para seguir passos de alguns ídolos e dar sequência a uma herança esmeraldina de bons laterais direitos.\nCria da base do Goiás, Diego Caito foi decisivo no clássico contra o Vila Nova no último domingo (1º). Foi dele o gol que deu a vitória por 1 a 0 ao time alviverde. O triunfo quebrou o jejum de três anos e dez jogos da equipe esmeraldina diante do rival e deu ao Goiás a liderança do Campeonato Goiano a uma rodada do fim da fase de classificação.\n“A gente sabia da responsabilidade que era vencer o clássico. Muito feliz do gol ter saído do meu pé. Jogada construída por todos, o Jajá tocou para trás e pude ser feliz. Momento incrível. Voltamos a ganhar um clássico e vamos para cima”, celebrou Diego Caito após o jogo na Serrinha.