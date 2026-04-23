O lateral direito Diego Caito foi a principal novidade na reapresentação do Goiás após o empate por 2 a 2 com o Cruzeiro. O jogador de 21 anos voltou aos treinos nesta quinta-feira (23) e iniciou a preparação para retornar aos jogos pelo clube esmeraldino.\nDiego Caito passou por uma cirurgia para tratar um quadro de apendicite no dia 6 de abril. A princípio, o lateral ficaria três semanas de repouso, mas nesta semana ele recebeu autorização para iniciar algumas atividades nos treinamentos do Goiás.\nDesde a cirurgia, Diego Caito não fez nenhum tipo de treinamento. Portanto, o lateral vai começar com trabalhos mais leves supervisionado pelo departamento médico e avançará nos treinos ao longo dos próximos dias.\nDesta forma, o lateral segue como ausência na partida deste domingo (26) contra o São Bernardo.