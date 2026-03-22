O brasileiro Diogo Moreira celebrou seu primeiro GP do Brasil com a MotoGP, em Goiânia, mas voltou a relatar problemas com a pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Neste domingo (22), o piloto da LCR Honda disse que foi atingido por pedaços de asfalto ao longo de toda a corrida válida pela 2ª etapa do Mundial.\n“Eu fui atingido (por pedaços de asfalto) a corrida inteira. Como eu vinha me recuperando, então sempre tinha alguém na minha frente. Acabei com meu corpo todo cheio de pedrinhas. Só que é normal. Eu já tinha visto no warm-up (aquecimento) hoje de manhã. Vi que estava faltando uns pedaços e a cada volta ficava pior. Acho que vai ser bom para o pessoal ver também isso para o ano que vem, tem que melhorar essa questão e vai ser bom para todo mundo”, afirmou Diogo Moreira.\nO problema no asfalto de Goiânia foi o motivo que levou a direção de prova a reduzir a quantidade de voltas no GP do Brasil. A prova teria 31 voltas, mas foi disputada com apenas 23.