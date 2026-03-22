O piloto Diogo Moreira deixou o autódromo de Goiânia contente pelo desempenho da LCR Honda após treinos e a corrida sprint, que o brasileiro concluiu na 10ª colocação. O paulista de 21 anos acredita que seu desempenho tem evoluído e ele pode, nas próximas etapas, melhorar resultados na MotoGP.\n“Muito contente com o dia. Eu sabia que no qualificatório seria difícil passar para o Q2, a gente ainda tem que aprender a passar direto na sexta-feira (no treino 2). Esse vai ser o objetivo para as próximas corridas. Para mim o dia foi positivo. Consegui entender algumas coisas na corrida, fiz a corrida inteira atrás do líder do campeonato (Pedro Acosta). Isso me deixou contente”, analisou o brasileiro.\nDiogo Moreira largou a corrida em sprint na 14ª colocação e na primeira volta assumiu a 9ª colocação. Na segunda, ele foi ultrapassado pelo espanhol Pedro Acosta, que seguiu à frente do brasileiro durante toda a prova, que teve outro espanhol, Marc Marquez como vencedor.