O piloto Diogo Moreira fez elogios ao traçado ao Autódromo Internacional Ayrton Senna que recebe neste final de semana a 2ª etapa da MotoGP. O brasileiro de 21 anos está em sua temporada de estreia no Mundial de Motovelocidade.\n“Eu gosto da pista inteira. É uma pista bem legal, diferente das que estamos habituados na Europa. Possui alguns pontos de ultrapassagem. Na curva 1, na curva 5 e na última curva. Eu acho que essa última curva, antes da reta principal, vai ser o principal ponto de ultrapassagem”, comentou Diogo Moreira em entrevista nesta quinta-feira (19) no autódromo.\n“Eu acho que as mudanças (na pista) ficaram muito boas. Eu vi que alteraram o ‘S’, talvez seja um ponto um pouco mais lento, mas com certeza a pista vai nos permitir correr em alta velocidade e é uma pista bem rápida”, acrescentou