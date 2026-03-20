O brasileiro Diogo Moreira começou a viver dias especiais no Autódromo Internacional Ayrton Senna para o Grande Prêmio do Brasil, em Goiânia. Nesta quinta-feira (19), o piloto de 21 anos, da LCR Honda, passou boa parte do dia concedendo entrevistas e fazendo ações organizadas por sua equipe e pela organização da categoria.\nDiogo Moreira é, ao lado do espanhol Marc Marquez, um dos pilotos mais assediados no paddock do autódromo de Goiânia. O único brasileiro no grid da MotoGP chegou ao local por volta das 9h30, com uma camisa da seleção brasileira com o número 11 (utilizado por ele na MotoGP) e seu nome. Ele passou parte da manhã em entrevistas, à tarde fez ações promocionais e também se reuniu com sua equipe.\n“É algo a que eu me acostumando também, as entrevistas. Eu já vivi isso um pouco mais no ano passado (na Moto2), mas também faz parte desse processo de adaptação”, comentou o piloto brasileiro, que está em seu ano de estreia na MotoGP e é o primeiro brasileiro no grid em quase 20 anos.