As atividades da MotoGP em Goiânia neste sábado (21) foram suspensas preventivamente após a direção de prova encontrar um buraco no início da reta principal do Autódromo Ayrton Senna, próximo da curva 0. Funcionários da organização já estão trabalhando no reparo e uma nova definição dos horários será informada a partir das 14 horas.\n“Devido às fortes chuvas dos últimos dias, houve uma depressão na superfície da pista causada pelo movimento do solo”, informou o comissário de segurança da Federação Internacional de Motociclismo, Tome Alfonso. “Ela (depressão na superfície) está fora da linha de corrida e já estamos reparando o problema. Se tudo correr bem, poderemos realizar a corrida MotoGP Sprint hoje (sábado)”, acrescentou.\nA direção de prova teve de abrir ao redor do buraco para fazer o reparo na pista.