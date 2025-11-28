Um dia após o São Paulo sofrer uma das piores goleadas de sua história, de 6 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o diretor de futebol do clube do Morumbi, Carlos Belmonte, deixou o cargo.\nJunto com Belmonte, saíram também Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi, que atuavam no departamento de futebol.\n"O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026", informou o São Paulo em nota publicada nas redes sociais.\nLeia também\n+Goiás avança em negociação com diretor de futebol Michel Alves\nEm uma noite histórica para o Fluminense e para ser esquecida pelo São Paulo, o tricolor carioca aplicou a maior goleada do confronto entre os clubes, igualando o mesmo placar de 2002, mas com vitória são-paulina.\nO time do técnico Hernán Crespo entrou em campo com 15 desfalques, sendo 13 por lesão e o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino, suspensos.