O diretor de futebol Lucas Andrino comentou sobre as últimas contratações feitas pelo Goiás na janela de transferências. O clube goiano antecipou a chegada do meia Brayann, que estava previsto para jogar pela equipe a partir de 2026, e contratou o lateral direito Fábio, por empréstimo junto ao Anápolis, após fratura sofrida por Willean Lepo.\n“O Brayann vem sendo monitorado há bastante tempo, é um atleta que preenche características que a gente buscava no mercado. Ele fala que não teve base, mas o atleta com a parte técnica refinada e que se sobressai. É um jogador que vai cair bem no nosso elenco. Tem período de adaptação, chega em uma fase bem avançada do campeonato, mas foi bem recebido e tem energia positiva”, comentou Lucas Andrino.\nBrayann foi apresentado nesta terça-feira (2) após iniciar treinamentos na segunda (1º). O meia deve ser relacionado pela primeira vez para os jogos que o Goiás disputará como visitante diante do Avaí e Coritiba.