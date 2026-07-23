O diretor Michel Alves disse que a diretoria do Goiás pretende pagar os salários atrasados nas próximas duas semanas. Jogadores e funcionários estão com vencimentos atrasados. O dirigente concedeu entrevista nesta quarta-feira (22) após o empate com o Sport.\nFuncionários não receberam os pagamentos referente ao mês de junho. Já os atletas estão com dois meses de direitos de imagem atrasados e um mês de valores de carteira.\n“Nós vamos organizar, a minha expectativa é que haja alguma coisa até sexta-feira (24). Depois, no máximo até a outra sexta-feira (31) organizar isso. Nós trabalhamos para que isso ocorra. Os atletas e funcionários sabem disso. Eu chego no CT às 7h e saio tarde. Converso diariamente com todos, e todos estão cientes do momento complicado. Por isso precisamos de gente que crie um ambiente favorável. Vamos resolver”, disse Michel Alves.