O Goiás, por meio do diretor de futebol Lucas Andrino, disse que pretende enviar um ofício à CBF para sugerir que a entidade nacional não escale árbitros de estados que possuem times envolvidos na briga pelo acesso à Série A em jogos da equipe esmeraldina. Assim como o Atlético-GO, a direção alviverde reclamou da escolha de um árbitro do Paraná.\nCoritiba e Athletico-PR são os rivais de Goiás e Atlético-GO, e outras equipes, na corrida pelo acesso à elite nacional. O clássico entre as equipes goianas, que terminou empatado sem gols nesta terça-feira (30), teve Lucas Paulo Torezin/PR como árbitro principal.\n“Nós não concordamos com a escalação do árbitro (Lucas Paulo Torezin/PR) oriundo de um estado que tem duas equipes que disputam os mesmos interesses do Goiás. Teve uma noite infeliz. Já vi que o Adson (Batista, presidente do Atlético-GO) falou sobre arbitragem. Vamos nos reunir (direção do Goiás) e manifestar em relação a CBF. Eu confio muito no trabalho do Rodrigo Cintra (presidente da Comissão de Arbitragem), mas tem que tomar cuidado. Assim como nos jogos do Coritiba e Athletico-PR não há necessidade de ter um árbitro goiano. Isso vai ser questionado à CBF”, afirmou Lucas Andrino.