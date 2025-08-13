O diretor de futebol Lucas Andrino disse que o lateral direito Willean Lepo e o atacante Pedrinho vão permanecer no clube esmeraldino para a sequência da Série B. A única ressalva do dirigente foi em relação ao atacante, que possui multa estipulada e se houver pagamento, o atleta deixaria o time goiano ainda na atual janela de transferências.\nWillean Lepo foi o jogador que mais esteve próximo de deixar o Goiás. O lateral, que está emprestado até o fim do ano pelo Vitória, recebeu uma proposta do Apoel, do Chipre, mas recusou a investida e optou por permanecer no clube esmeraldino.\n“A permanência do Lepo é de extrema importância. É um atleta que tem excelente performance no clube, está totalmente integrado ao elenco, tem importância moral, familiar e de amizade no elenco. Ele não é só um atleta importante tecnicamente, mas tem representação no elenco. Desde que chegou a proposta, o Vitória nos notificou e eu sentei com o atleta. Foi uma conversa longa e ele se mostrou feliz aqui, que queria ficar. A decisão do Lepo foi de permanecer no grupo, buscar o acesso e quem sabe o título (da Série B)”, afirmou o diretor de futebol Lucas Andrino.