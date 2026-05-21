O diretor de futebol Michel Alves confirmou que o elenco do Goiás está com o salário e direitos de imagens atrasados. O dirigente explicou que o atraso é referente ao mês de abril, que seria pago em maio. No clube esmeraldino, os vencimentos são pagos no 5º dia útil e os direitos de imagem são pagos no dia 10.\n“De fato, temos atrasos e algumas coisas pendentes. Meu trabalho junto ao Conselho de Administração, ao presidente Aroldo (Guidão), é buscar e exigir soluções concretas para dar a esse grupo, que representa tão bem a instituição. Se olhar os objetivos no ano, o futebol está entregando. Minha maior preocupação é a gente não desmobilizar. Isso é o que me preocupa, mas tenho certeza que a diretoria está empenhada em buscar soluções”, contou Michel Alves.\nSegundo o diretor, o atraso também envolve premiações. “Estou falando desde o início do compromisso dos profissionais com o trabalho. Estamos falando deste mês de atraso, não de dois, três meses. Temos algumas premiações para acertar com o elenco. Equilibrar isso para que não atrapalhe nosso foco. São profissionais que trabalham e buscam.”