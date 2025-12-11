O diretor executivo Leonardo Pacheco confirmou que o Goiás realizou empréstimo de R$ 25 milhões e disse que o clube esmeraldino terá impacto nas receitas em 2026 com a permanência na Série B. O time goiano perdeu o acesso à elite na última rodada da Segundona, após derrota para o Remo, que subiu à Série A com a vitória de 3 a 1 no Mangueirão.\nLeonardo Pacheco confirmou o empréstimo em entrevista à TV Anhanguera. “Conseguimos (o empréstimo). Preocupa, sim, o cenário de Série B, em que a receita é muito baixa. Então, é natural que a gente tenha essas adequações agora”, disse o diretor executivo.\nO POPULAR apurou que o empréstimo foi concluído no início deste mês e começará a ser pago de maneira parcelada a partir de abril do ano que vem. O valor será utilizado pelo Goiás para encerrar os pagamentos da temporada de 2025 e iniciar o ano de 2026.