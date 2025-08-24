O diretor de futebol Lucas Andrino cutucou o Vila Nova após a vitória sobre o América-MG, neste sábado (23). O dirigente disse que os objetivos do Goiás na temporada são maiores que vitórias em clássicos contra o rival colorado. No último encontro entre as equipes, o Tigre venceu por 2 a 0. A resposta esmeraldina foi com triunfo sobre o Coelho, resultado que recolocou o clube na liderança da Série B.\nA fala do dirigente foi durante o comentário sobre os protestos que torcedores organizados fizeram antes da partida contra o América-MG, com faixas de cobranças para a diretoria e elenco.\n“Quando não existe a vitória no clássico, nosso torcedor fica chateado. Nós internamente ficamos, não era o que queríamos. Todo protesto é válido, desde que feito de forma tranquila, sem agressão. Eu li as faixas, falava do clássico e que o título é obrigação. Internamente sabemos que o acesso é importante e vamos buscar o título para compensar aquela derrota no Serra Dourada (na final da Copa Verde) para ter a vaga na Copa do Brasil. A derrota no clássico machuca, mas vai passar. O objetivo do Goiás é maior do que um jogo do tamanho da expressão que é o clássico. Deixa eles pensarem pequeno, que a gente pensa grande”, falou Lucas Andrino.